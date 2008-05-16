Создание простенького сайта: "Закрытый клуб кликеров" 1) Регистрация на сайте с заданными полями. 2) Проверка регистрации, после включение аккаунта - активный или отказ - удаление аккаунта и сообщение на емаил причины. 3) ...
Создание сайта
Пример по дизайну и приблизительной структуре: www.gosvuz.ru
статичный сайт без скриптов 6 страниц
жду ваши предложения по цене и по срокам
Заявки фрилансеров
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