Создание темы и сайта на Вордпресс

Главная – выводит превью с картинками (если у записи нет картнки то не должно быть пустой области или заставки) из 4-6 рубрик вся область новости кликабельна (а не только заголовок или кнопка «ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ») «ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ» кнопкой-блоком а не просто надпись, слайдер, места под рекламу. Внутренние, трех колоночный дизайн.

Цветовая гамма светлая, не препятствующая чтению, и акцентирующая внимание на кнопках – разместить статью, и подписаться на рассылку. Основная задача чтоб человек перешел по рекламе директ или адсенс, и чтоб ему удобно и понятно было перейти на другие записи сайта.

Страницы, такие же как одиночные записи. Две выводятся блоками сверху, 3 это страница подписки, 4 это страница размещения истории

Плагины – похожие статьи, хлебные крошки, навипейдж – постраничная навигация, плагин для разграничение прав пользователей (автор – только размещать свою текущую статью), актимель или иной антиспам , облако тегов не нужно. При выводе превью новости она должна автоматически подрезаться (количество знаков в превью)

Нарисовать 2 кнопки в стиле виндоз 8 красочные квадратики чтоб притягивали взгляд и хотелось кликнуть - (размещаются в правом баре) – Подписаться на рассылку – Разместить историю – переход на соответствующую страницу (разместить историю – оставлять ее в комментариях), подписка - сделать страницу подписки и форму подписки от http://smartresponder.ru/