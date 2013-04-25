Создание темы и сайта на Вордпресс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка105 просмотров

Главная – выводит превью с картинками (если у записи нет картнки то не должно быть пустой области или заставки) из 4-6 рубрик вся область новости кликабельна (а не только заголовок или кнопка «ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ») «ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ» кнопкой-блоком а не просто надпись, слайдер, места под рекламу. Внутренние, трех колоночный дизайн.

Цветовая гамма светлая, не препятствующая чтению, и акцентирующая внимание на кнопках – разместить статью, и подписаться на рассылку. Основная задача чтоб человек перешел по рекламе директ или адсенс, и чтоб ему удобно и понятно было перейти на другие записи сайта.

Страницы, такие же как одиночные записи. Две выводятся блоками сверху, 3 это страница подписки, 4 это страница размещения истории

Плагины – похожие статьи, хлебные крошки, навипейдж – постраничная навигация, плагин для разграничение прав пользователей (автор – только размещать свою текущую статью), актимель или иной антиспам , облако тегов не нужно. При выводе превью новости она должна автоматически подрезаться (количество знаков в превью)

Нарисовать 2 кнопки в стиле виндоз 8 красочные квадратики чтоб притягивали взгляд и хотелось кликнуть - (размещаются в правом баре) – Подписаться на рассылку – Разместить историю – переход на соответствующую страницу (разместить историю – оставлять ее в комментариях), подписка - сделать страницу подписки и форму подписки от http://smartresponder.ru/

WordPress
12 лет назад
ros-m
52 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$750
5 дней
Понимающий, адекватный исполнитель. Не приходится объяснять по 10 раз одно и тоже. Сроки выдерживает. Получился реально интересный сайт, с тем функционалом который я хотел. Надеюсь не последний раз сотрудничал с ним.
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Заявки фрилансеров

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад

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