Создание туристического портала

Дизайн и программирование сайта портального типа. Темпатика сайта -- туризм и отдых.

Основная задача сайта -- дать посетителю удобный и простой способ выбора направления и вариантов поездки на отдых, а также места покупки тура.

Для решения этой задачи на сайте должны быть, в том чмсле, созданы:

сервис по выбору направления и тура (с изменяемым алгоритмом работы);

сервис по выбору продавца (с изменяемым алгоритмом работы).

Бюджет проекта до 3000$, сроки выполнения - 1,5 месяца.

Требования и описание функционала может быть выслано по дополнительному запросу.