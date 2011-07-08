Создание туристического портала

Создание интернет-каталога товаров "под ключ". Образцы сайтов: www.smartphone.ua, www.mobile-review.com. Заявки только из Украины (желательно Харьков).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн и программирование сайта портального типа. Темпатика сайта -- туризм и отдых.
Основная задача сайта -- дать посетителю удобный и простой способ выбора направления и вариантов поездки на отдых, а также места покупки тура.
Для решения этой задачи на сайте должны быть, в том чмсле, созданы:
сервис по выбору направления и тура (с изменяемым алгоритмом работы);
сервис по выбору продавца (с изменяемым алгоритмом работы).
Бюджет проекта до 3000$, сроки выполнения - 1,5 месяца.
Требования и описание функционала может быть выслано по дополнительному запросу.
- Похожие заказы
- $500Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт12 лет назад
Миссия Помочь внедрению чудесной валюты. Мы верим в биткоин. Мы люби биткоин. Мы хотим, чтобы каждый его узнал и полюбил. Далее биткоин – BTC. Проблема Помимо технически трудностей связанных с использованием BTC (которые рассматривались в ТЗ для пула ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $300
Ищем программиста для создания нескольких интернет магазинов и их последующей поддержке. База товаров наша, около 100000 товаров (sql и Excel). Требуется залить товары с разных баз, объеденить категории, натянуть стандартный шаблон. Обновление прайса будет происходить ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Разработать конструктор сайтов. На базе какой-нибудь CMS или своей.Закрыт12 лет назад
Постарался изложить в ТЗ(смотрите в атаче) все, возможно и это естественно, будут вопросы при работе над магазином и доработки в ходе работы. Дизайн нужен шаблонного магазина, тематика - детские товары, дети, ползунки )). ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужна разработка интернет-магазина в соответствии с ТЗ: http://files.mail.ru/4jbgtv можно делать на основе cms но сразу хочу подчеркнуть 3 важных момента, которые может быть трудно сделать стандартными средствами: 1. Должна быть возможность полностью оформить заказ на сайте. То есть когда ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт12 лет назад
Суть такая пользователь регистрируется на сайте создает опрос или битву и получает код для вставки на сайт. дальнейшие подробности при личной перепискеЗакрыт12 лет назад
- $500
Доска объявлений Недвижимости, Сдать - Снять, Купить - Продать Дизайн, Сайт "Резина" для мониторов 1280 - Минимальный размер до 1024 Корректная работа на всех браузерах! Под ключ. На чистом PHP, MySql, Дизайн, - без тормозов. Никакие CMS не предлагать!!! Полное ...Закрыт12 лет назад
Уважаемые участники Weblancer, хотелось бы получить от Dас предложения по стоимости, срокам и созданию интернет сайта похожего на: www.icuee.com www.worldofasphalt.com с наполнением примерно таким: http://www.dorkomexpo.ru/ http://www.dorkomexpo.com/ Срок рассмотрения предложений и примерного плана работ 2 дня. Незначительные детали ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт12 лет назад
Создание сайта с флеш играми. Их будет около 10-ти. Это простые игры типа дурак карточный, шашки, шахматы и т.д., что-то похожее на mail.ru....НО мне необходимо сделать так, чтобы зарегистрированные игроки могли вносить на свои счета ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт12 лет назад