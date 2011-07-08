Разработка биржи для обмена Bitcoin

Ищем программиста для создания нескольких интернет магазинов и их последующей поддержке. База товаров наша, около 100000 товаров (sql и Excel). Требуется залить товары с разных баз, объеденить категории, натянуть стандартный шаблон. Обновление прайса будет происходить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Миссия
Помочь внедрению чудесной валюты. Мы верим в биткоин. Мы люби биткоин. Мы хотим, чтобы каждый его узнал и полюбил. Далее биткоин – BTC.
Проблема
Помимо технически трудностей связанных с использованием BTC (которые рассматривались в ТЗ для пула и майнера) есть ряд экономических препятствий мешающих активному включению этой валюты в оборот:
• Недостаточное количество торговых площадок, где можно обменять BTC на другие валюты
• Трудность вывода BTC связанная с тем, что для торговли на бирже необходим ряд базовых навыков
• Монополизация торговли на одной площадке, через которую проходит более 90% оборота BTC
• Отсутствие надежной площадки для русского сегмента интернета (текущая площадка дискредитировала себя месячным простоем в мае, и пропажей BTC с балансов).
Цель
Целью работы является создание и развитие электронной площадки для организации торговли BTC. Ключевыми особенностями нашей площадки, акцент на которые мы будем делать в продвижении, должны стать:
Простота
Работать на нашей площадке должно быть просто, как человеку не знакомому с биржевой реальностью и спецификой, так и специалистам, нуждающимся в наборе дополнительных инструментов
Надежность
DDOS стал обыденным явлением и инструментом в нашей жизни. Текущие пулы и биржи находятся под постоянным DDOS со стороны конкурентов, что делает работу с ними напряженной и негативно отражается на надежности самого BTC как платежного инструмента. Необходимо на начальных стадиях разработки учитывать этот момент, и разрабатывать архитектуру, таким образом, чтоб мы могли бороться, хотя бы с атаками малого и среднего размера.
Безопасность
Анонимность BTC имеет и другую сторону медали – их легко украсть с одной стороны, и велик соблазн использования биржи для «отмывания черных денег» с другой. Наша задача создать такую площадку, которая с одной стороны максимально обеспечивала сохранность средств наших пользователей с одной стороны, при этом, гарантировала анонимность и отсутствие излишних проверок тем, кто осознано готов взять на себя все риски.
Имеется проработанное ТЗ, которое будет предоставлено по запросу для оценки трудозатрат на реализацию проекта.
Заинтересовавшихся прошу ответить на следующие вопросы:
1. имеется ли опыт работы с bitcoin
2. имеется ли опыт разработки ПО с использованием bitcoin
3. платформа, на которой планируется вести разработку
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