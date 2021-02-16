Создать блог на Wordpress (копию другого)

$100
Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок1907 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть готовая верстка HTML основных страниц сайта, с них можно взять шапку и футер.

Визуально сделать полностью похожим на блог пример - kyero .com

Создать нужные шаблоны для страниц, постов и т.д. (нельзя использовать готовые шаблоны - только индивидуальная разработка).

Не использовать визуальные редакторы (Elementor, WPBakery и т.д.)

Полностью адаптирован под все разрешения экранов.

Мультиязычный.

Страница гида (главная) - https://www. kyero .com/guides/en

Страница статьи гида - https://www. kyero .com/guides/en/place/spain-0l55529

Тег - https://www. kyero .com/guides/en/tag/alicante

Категория - https://www. kyero .com/guides/en/advice/buying-guide

Срок исполнения 1 неделя.

WordPress
3 года назад
Impulso
Давид 
44 годаИспания
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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