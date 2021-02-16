Создать блог на Wordpress (копию другого)

Главная страница должна быть на поддомене. И главная страница это лендинг на 5-7 экранов, который будет конвертировать пользователей на регистрацию в личном кабинете. Функционал личного кабинета будет описан лично. Требуется также написание уникальных текстов. Сайт должен быть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовая верстка HTML основных страниц сайта, с них можно взять шапку и футер.
Визуально сделать полностью похожим на блог пример - kyero .com
Создать нужные шаблоны для страниц, постов и т.д. (нельзя использовать готовые шаблоны - только индивидуальная разработка).
Не использовать визуальные редакторы (Elementor, WPBakery и т.д.)
Полностью адаптирован под все разрешения экранов.
Мультиязычный.
Страница гида (главная) - https://www. kyero .com/guides/en
Страница статьи гида - https://www. kyero .com/guides/en/place/spain-0l55529
Тег - https://www. kyero .com/guides/en/tag/alicante
Категория - https://www. kyero .com/guides/en/advice/buying-guide
Срок исполнения 1 неделя.
- Похожие заказы
- $1200Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $8
1. Сделать телефон активным на мобильной версии страницы. 2. Интегрировать микроразметку на странице. 3. Разместить ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $150
мне нужно скопировать вот этот вебсайт http://www.pdmodular.com/ мне нужна точная копия сделанная на вордпрессе (все без исключения страницы сайта) у сайта один язык! доступа к сайту у меня нетСайты «под ключ»13 заявокЗакрыт3 года назад
Необходим сайт для ресторана азиатской кухни, основные разделы: меню, фото ресторана, акции, возможность заказать с доставкой, контакты. В предложении, пожалуйста, указывайте бюджет, cms и сроки выполнения.Сайты «под ключ»42 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, мне нужно сделать лендинг+настроить к нему контекстную рекламу. Тема лендинга: установка окон.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
1)Требуется сделать сайт (1 страница) в виде landing на готовом шаблоне (любой), в котором будут внутренние страницы, но все это копии одной только страницы. Во внутренних страницах должен автоматически меняться текст в зависимости от адреса ссылки. ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт3 года назад
Тз прилагаетсяСайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $30
Создать лендинг на конструкторе Платформа ЛП в кратчайшие сроки )) 2 лендинга буду сотрудничать на постоянной основе если только фото товара кто умеет делать лендинги с платежной системой на Штаты готов обсудитьСайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт3 года назад