Создать сайт объявлений на основе аналога

Требуется создать с нуля портал обсуждения недвижимости. Примеры : totdom (.) com novostroykin (.) ru Прошу указать примерные цены на воплощение данного проекта. Детали обсудим, после понимания ценового диапазона.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать сайт-аналог этого: http://www.vsyaspectehnika.ru/
Основной принцип работы таков:
- компания, которая имеет свой парк автотехники, регистрируется и публикует список своей техники и цену на ее аренду
- компания оплачивает услуги согласно прайс-листу (http://www.vsyaspectehnika.ru/advert)
- после этого техника появляется в списке в соответствующей категории (категории слева на главной) вместе с координатами компании
- также компания может получать заявки пользователей, которые они оставили на сайте (http://www.vsyaspectehnika.ru/rr-request)
У компании должен быть свой Личный кабинет, где можно добавлять определенное количество техники (в соответствии с выбранным тарифным планом), а также пополнять счет различными способами (QIWI, Я-Деньги, банковский перевод, наличные).
В общем, в идеале - сделать сайт один-в-один.
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