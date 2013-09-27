Создать сайт объявлений на основе аналога

Требуется создать сайт-аналог этого: http://www.vsyaspectehnika.ru/

Основной принцип работы таков:

- компания, которая имеет свой парк автотехники, регистрируется и публикует список своей техники и цену на ее аренду

- компания оплачивает услуги согласно прайс-листу (http://www.vsyaspectehnika.ru/advert)

- после этого техника появляется в списке в соответствующей категории (категории слева на главной) вместе с координатами компании

- также компания может получать заявки пользователей, которые они оставили на сайте (http://www.vsyaspectehnika.ru/rr-request)

У компании должен быть свой Личный кабинет, где можно добавлять определенное количество техники (в соответствии с выбранным тарифным планом), а также пополнять счет различными способами (QIWI, Я-Деньги, банковский перевод, наличные).

В общем, в идеале - сделать сайт один-в-один.