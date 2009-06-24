Здравсвуйте. мнекак оптимизатору понадобился веб ресурс в виде сайтов из Яндекс Каталога, конкретно из рубрики Агентства недвижимости. Поэтому я предлагаю вам создать сайт Агнесва недвижимости (неважно существует оно или нет). После чего я подаю платную ...
Создать сайт под ключ
Создать сайт под ключ. ТЗ отдам исполнителю, пишите цену и строки за сайт типа http://ftu.tennis.ua/
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