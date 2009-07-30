Разработка сайта

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Завершен76 заявок578 просмотров

Необходимо разработать дизайн и создать сайт на медицинскую тематику (5-6 текстовых разделов)

16 лет назад
Zavyalova
41 год
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

maxbeat
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$300
7 дней
Очень довольна сотрудничеством с Максимом, приятно иметь дело с профессионалом, все требования были выполнены в полном объеме и даже больше! Всегда на связи, ответит в любой момент, сообщит о результатах, всем рекомендую! Максим, спасибо!
Хороший заказчик, сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

maxbeat
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад

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