Электронный дневник

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Закрыт17 заявок360 просмотров

Общее описание проэкта.

Часть 1 (сайт с базой данных)

1. База данных на mySQL. База будет содержать оценки учеников школ Украины. Оценки будут вводится учителями. У родителей право просмотра оценок своего ребёнка.

2. Сайт на PHP.

3. Доступ на сайт для зарегистрированых пользователей.

а. Администратор (полный доступ через админку);

б. Учитель (личный кабинет с возможностью ежедневного ввода оценок учеников в определённой школе);

в. Родитель (личный кабинет с возможностью просмотра оценок своего ребёнка);

Часть 2 (программа отправки смс)

1. Есть програмка которая берет текст из txt файла и отправляет через GSM-модуль как смс.

2. Нужно написать програму на Delphi которая соединит базу данных и (уже готовый) модуль отправки смс.

Принимаются предложения по использованию других СУБД или языков програмирования а также CMS. (Perl, Oracle, C++)

DelphiMySQLPHP
16 лет назад
Rojer_Z
38 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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