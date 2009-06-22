Аналитический сайт

Всем доброго дня!

ЭТО ПРОЧТИТЕ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО: Мое предложение актуально только для Киева - инвестор хочет видеть !вживую! постоянно исполнителя!!! Не Киев - даже не рассматриваем

Итак интересует написание аналитического автомобильного сайта. Примеры:

http://newcars.ua/

http://auto.ria.ua

http://www.zavodi.ua/

Думаю для общей оценки объема хватит.Основное отличие от приведенных примеров - больше аналитики, разделов и баз данных. В дополнение - создаваемый сайт должен работать с СМС, иметь огромное кол-во доступов разной сложности и для разных партнеров. Кроме разработки самого сайта интересует написание детализированного ТЗ - у нас есть общее, а в дальнейшем ( при плодотворном сотрудничестве)- раскрутку с выводом в 5-ку в Биг Мире!

Время - это деньги. Неправильно рассчитанное время - бесследно потерянные деньги! Трезво оценивайте время на создание данного сайта по готовому ТЗ

С уважением, Владимир