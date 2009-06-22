Добрый день! Нужно сделать хороший сайт, с установкой цмс (настройка, заточить под СЕО) + красивый шаблон Нюансы обсудим с исполнителем, покажу тот сайт который нравится и т.д. 1. В личку ...
Аналитический сайт
Всем доброго дня!
ЭТО ПРОЧТИТЕ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО: Мое предложение актуально только для Киева - инвестор хочет видеть !вживую! постоянно исполнителя!!! Не Киев - даже не рассматриваем
Итак интересует написание аналитического автомобильного сайта. Примеры:
Думаю для общей оценки объема хватит.Основное отличие от приведенных примеров - больше аналитики, разделов и баз данных. В дополнение - создаваемый сайт должен работать с СМС, иметь огромное кол-во доступов разной сложности и для разных партнеров. Кроме разработки самого сайта интересует написание детализированного ТЗ - у нас есть общее, а в дальнейшем ( при плодотворном сотрудничестве)- раскрутку с выводом в 5-ку в Биг Мире!
Время - это деньги. Неправильно рассчитанное время - бесследно потерянные деньги! Трезво оценивайте время на создание данного сайта по готовому ТЗ
С уважением, Владимир
Заявки фрилансеров
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