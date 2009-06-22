Создать сайт на 1С-Битрикс

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Закрыт24 заявки243 просмотра

Движок есть, нужно установить, настроить, поставить новый дизайн.

Дизайн нужно будет сверстать.

На сайте кроме информации будет еще форум.

Контент предоставлю - наполнение за Вами в полном соответствие с дизайном.

Указывайте Вашу цену и условия.

16 лет назад
Invest777
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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