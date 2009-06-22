Данный вэб сайт служит для конструирования внешнего вида конкретной одежды путём внесения изменений с учётом желания конкретного покупателя. Ниже в прикреплённой каринке идёт схематический набросок и детальное объяснение Раздел конструктора(мастерской) необходим ...
Создать сайт на 1С-Битрикс
Движок есть, нужно установить, настроить, поставить новый дизайн.
Дизайн нужно будет сверстать.
На сайте кроме информации будет еще форум.
Контент предоставлю - наполнение за Вами в полном соответствие с дизайном.
Указывайте Вашу цену и условия.
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