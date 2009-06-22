Необходимо разработать сайт со стильным дизайном и удобным интерфейсом: - выбрать CMS для сайта - разработать дизайн - натянуть на движок - возможно доработать функционал Подробное описание в ...
Корпоративный сайт на готовой CMS
Требуется собрать сайт из готовых компонентов готовой CMS нашей разработки. Все компоненты уже готовы, Доработки минимальные.
Сроки - 1-1,5 недели
Бюджет 100-150у.е.
Требования к исполнителю
- знания MVC, AJAX, JavaScript (Mootols, ExtJS - хотя бы общее представление).
- ответственность, опыт работы в команде, написание отчетов о поэтапном выполнении работ.
Если нас устроит качество Вашей работы, возможно сотрудничество на постоянной основе.
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