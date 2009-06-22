Сделать хороший сайт на ДЛЕ

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Закрыт37 заявок392 просмотра

Добрый день!

Нужно сделать хороший сайт, с установкой цмс (настройка, заточить под СЕО) + красивый шаблон

Нюансы обсудим с исполнителем, покажу тот сайт который нравится и т.д.

1. В личку не пишите пожалуйста, читать не буду! ( все писать тут, посты скрыты )

2. Сразу показывать примеры ваших работ и говорить цену

3. Дизайн студии и те кто уже сильно задрали голову ( я о цене ) - сразу мимо!

4. стандартные ответы (заготовки) не читаю!

5. если у вас даже нет портфолио, но вы можете сделать все красиво и качественно - поговорим!

16 лет назад
WebResurs
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

hit-man
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$70
3 дня
Человек кидала, выполнил проект http://www.weblancer.net/projects/122894.html (http://vsefilmitut.ru)в полном обьеме, но денег от этого человека до сих пор получить не могу, хотя проект сдан еще неделю назад, придумывает нелепые детские истории чтобы не платить деньги, а сейчас и вообще игнорирует сообщения в ICQ, номер его ICQ 467777880. Категорически не рекомендую работать с этим человеком, либо работать только в случае 100% предоплаты

Заявки фрилансеров

hit-man
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад

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