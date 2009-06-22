Сделать хороший сайт на ДЛЕ

Добрый день!

Нужно сделать хороший сайт, с установкой цмс (настройка, заточить под СЕО) + красивый шаблон

Нюансы обсудим с исполнителем, покажу тот сайт который нравится и т.д.

1. В личку не пишите пожалуйста, читать не буду! ( все писать тут, посты скрыты )

2. Сразу показывать примеры ваших работ и говорить цену

3. Дизайн студии и те кто уже сильно задрали голову ( я о цене ) - сразу мимо!

4. стандартные ответы (заготовки) не читаю!

5. если у вас даже нет портфолио, но вы можете сделать все красиво и качественно - поговорим!