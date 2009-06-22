Необходимо выбрать систему управления сайтом из числа бесплатных общепопулярных, гибко настроить ее под нужды проекта (точное задание будет указано позже). Возможно также сделать верстку по нарисованному дизайну, но это не обязательно. Основные задачи сайта ...
Сделать хороший сайт на ДЛЕ
Добрый день!
Нужно сделать хороший сайт, с установкой цмс (настройка, заточить под СЕО) + красивый шаблон
Нюансы обсудим с исполнителем, покажу тот сайт который нравится и т.д.
1. В личку не пишите пожалуйста, читать не буду! ( все писать тут, посты скрыты )
2. Сразу показывать примеры ваших работ и говорить цену
3. Дизайн студии и те кто уже сильно задрали голову ( я о цене ) - сразу мимо!
4. стандартные ответы (заготовки) не читаю!
5. если у вас даже нет портфолио, но вы можете сделать все красиво и качественно - поговорим!
Выбранный исполнитель
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