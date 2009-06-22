Требуется сделать его за неделю.
Сайт на Joomla
Нужно сделать сайта на joomla, копию существующего с другим дизайном
Дизайна нет
Оплата по факту, 5000 рублей
icq 580780807
Заявки фрилансеров
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