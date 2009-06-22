Нужно сделать сайта на joomla, копию существующего с другим дизайном Дизайна нет Оплата по факту, 5000 рублей icq 580780807
Сайт кино/телекомпании для размещения видео, звука
Необходимо выбрать систему управления сайтом из числа бесплатных общепопулярных, гибко настроить ее под нужды проекта (точное задание будет указано позже). Возможно также сделать верстку по нарисованному дизайну, но это не обязательно.
Основные задачи сайта (предварительно - точное задание будет указано позже):
1. Журналист отснял видеоролик и выложил его для просмотра. Ролик отображается в удобном плеере, возможно потрбуется плейлист. Ведется архив роликов.
2. То же с аудиофайлами.
3. Интернет-трасляция отдельно звука и отдельно видео в прямом эфире. Файлы для трансляции предварительно загружены журналистом, возможность формировать плейлист трансляции.
4. Авторизация пользователей, комментарии, голосования.
5. Развитие и поддержка проекта - доработка сайта в дальнейшем.
Нужен исполнитель с действующим готовым похожим проектом. Возможно обсуждение функционала.
В своем предложении ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите пример своего похожего действующего сайта, а также стоимость и сроки. Кандидаты не выполнившие это условия не рассматриваются.
Заявки фрилансеров
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