Нужен сайт, доска обьявлений. недвижимость/авто /услуги и т.д. интересует человек который делал подобное. купим движок и переделаем под себя. нет времени делать сайт с нуля. предпочтение тем кто натянет на движок наш ...
Создание с "нуля" готового интернет-магазина
Нужно создать интернет-магазин "специфической" тематики
по типу
ТЗ – нет.
Рассмотрю различные варианты на различных движках.
Только сайт в комплекте (двиг, диз, контент)
Заявки фрилансеров
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