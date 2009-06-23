Создание с "нуля" готового интернет-магазина

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт45 заявок489 просмотров

Нужно создать интернет-магазин "специфической" тематики

по типу

www.erogen.com.ua

www.intim.dn.ua

ТЗ – нет.

Рассмотрю различные варианты на различных движках.

Только сайт в комплекте (двиг, диз, контент)

16 лет назад
AVercelli
Antonio Vercelli 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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