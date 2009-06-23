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Убрать редирект на Джумле
Убрать редирект на Джумле либо сделать так чтобы робот-сапе по ним проходил.
Пример
Страницы с error возвращают 301 ошибку и редиректят на другие страницы. Для примера
~$ wget http://www.minutki.ru/shop/chopard-2.html
--14:02:52-- http://www.minutki.ru/shop/chopard-2.html
=> `chopard-2.html'
Распознаётся www.minutki.ru... 91.194.10.30
Устанавливается соединение с www.minutki.ru|91.194.10.30|:80... соединение установлено.
Запрос HTTP послан, ожидается ответ... 301 Moved Permanently
Адрес: http://minutki.ru/shop/chopard-8.html [переход]
--14:02:53-- http://minutki.ru/shop/chopard-8.html
=> `chopard-8.html'
Распознаётся minutki.ru... 91.194.10.30
Повторное использование соединения с www.minutki.ru:80.
Запрос HTTP послан, ожидается ответ... 200 OK
По редиректу робот не проходит.
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