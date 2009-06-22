Сайт на джумла 1.0

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Закрыт9 заявок265 просмотров

Исполнитель должен быть из Минска. Расчет наличными.

1. Сверстать шаблон

2. Функциональность

• Опрос

• Статистика посещений

Срок 2 дня

Пишите сумму, контактную информацию и примеры работ сюда и на [email protected]

или звоните +375 25 9070795

Joomla
16 лет назад
job_innovation
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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