Исполнитель должен быть из Минска. Расчет наличными. 1. Сверстать шаблон 2. Функциональность • Опрос • Статистика посещений Срок 2 дня Пишите сумму, контактную ...
Интернет казино
Добрый день.
Нужно разработать интернет казино на подобие http://montemegas.com/ + последующая поддержка и сопровождение проекта.
Оставьте ваши контакты, цену и сроки внедрения проекта.
зы. Огромная просьба к людям которые "не смогут справиться с заданием" не тратить моё и ваше время.
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