Добрый день.

Нужно разработать интернет казино на подобие http://montemegas.com/ + последующая поддержка и сопровождение проекта.

Оставьте ваши контакты, цену и сроки внедрения проекта.

зы. Огромная просьба к людям которые "не смогут справиться с заданием" не тратить моё и ваше время.