Собственно суть в названии проекта. Нужно создать сайт - форум(портал) лучше всего на движке Invision Power Board. Рассматривается также vBulletin. phpBB - нежелателен. Оригинальное оформление. Настройки данного форума. Хаки. По ...
Нужно сделать доску обьявлений
Нужен сайт, доска обьявлений. недвижимость/авто /услуги и т.д.
интересует человек который делал подобное. купим движок и переделаем под себя. нет времени делать сайт с нуля.
предпочтение тем кто натянет на движок наш дизайн и возмется в дальнейшем обслуживать сайт. первое время будут добавлятся модули/разделы и всякие мелкие изменения.
сайт по структуре очень похож на этот: http://www.bazar.ua/section/6/
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