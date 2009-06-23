Нужно сделать доску обьявлений

Нужен сайт, доска обьявлений. недвижимость/авто /услуги и т.д.

интересует человек который делал подобное. купим движок и переделаем под себя. нет времени делать сайт с нуля.

предпочтение тем кто натянет на движок наш дизайн и возмется в дальнейшем обслуживать сайт. первое время будут добавлятся модули/разделы и всякие мелкие изменения.

сайт по структуре очень похож на этот: http://www.bazar.ua/section/6/