Нужно сделать доску обьявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт17 заявок280 просмотров

Нужен сайт, доска обьявлений. недвижимость/авто /услуги и т.д.

интересует человек который делал подобное. купим движок и переделаем под себя. нет времени делать сайт с нуля.

предпочтение тем кто натянет на движок наш дизайн и возмется в дальнейшем обслуживать сайт. первое время будут добавлятся модули/разделы и всякие мелкие изменения.

сайт по структуре очень похож на этот: http://www.bazar.ua/section/6/

16 лет назад
excess
44 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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