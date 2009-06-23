Создание сайта-визитки

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт83 заявки707 просмотров

4 странички, никаких CMS, никаких шаблонов.

Как минимум одна уникальная картинка по эскизу на главной странице, хорошо бы гифку.

Это тендер)

16 лет назад
metro12
39 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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