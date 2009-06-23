Нужно создать сайтик по продаже головных уборов

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт35 заявок363 просмотра

Нужно создать сайтик типа www.citilink.ru по продаже головных уборов и зонтов.

Регистрация на сайте не обязательна.

При открытии странички с конкретной позицией товара должна быть ссылка на файл видео с просмотром товара.

16 лет назад
sopranoff
Сергей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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