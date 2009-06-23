Требуется создание сайта, который будет содержать авторские работы - аудио, видео, фото, тексты. Нужна возможность просмотра и прослушивания непосредственно с сайта. Кроме этого - гостевая книга, блог, новости. Необходимы флэш-заставки. ...
2 сайта, детский садик и школа
Нужно сделать два сайта сходной тематики, для детского садика и школы, с перекрестными ссылками друг на друга
1. Проанализировать сайты конкурентов (например, http://www.kartka.com.ua/dovidnik/vse_detey/ranneerazvitie)
2. Предоставить несколько вариантов дизайна. Дизайн сайтов должен отличаться
4. Страницы сайта должны быть оптимизированы для поисковых систем
3. Возможность менять текст на страницах через админ часть
4. В последующем, нужно будет провести работы по продвижению сайта (регистрация в каталогах, рассылки и т.д.)
Структура сайта:
1. Главная (со ссылками на статьи и страницы с подробным описанием каждой статьи)
2. Новости (список новостей со ссылками на отдельную страницу с подробным описанием и постраничным просмотром)
3. Статьи (список статей со ссылками на отдельную страницу с подробным описанием и постраничным просмотром)
4. О нас (детальная информация, история, список педагогов с фотографиями, дипломы, грамоты, рекомендательные письма )
5. Галерея (список фотографий с описаниями и отдельной страничкой для каждой фотографии)
6. Контакты (адрес, телефон, схема проезда, имейл)
Жду ваших предложений.
Заявки фрилансеров
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