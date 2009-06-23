2 сайта, детский садик и школа

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт67 заявок660 просмотров

Нужно сделать два сайта сходной тематики, для детского садика и школы, с перекрестными ссылками друг на друга

1. Проанализировать сайты конкурентов (например, http://www.kartka.com.ua/dovidnik/vse_detey/ranneerazvitie)

2. Предоставить несколько вариантов дизайна. Дизайн сайтов должен отличаться

4. Страницы сайта должны быть оптимизированы для поисковых систем

3. Возможность менять текст на страницах через админ часть

4. В последующем, нужно будет провести работы по продвижению сайта (регистрация в каталогах, рассылки и т.д.)

Структура сайта:

1. Главная (со ссылками на статьи и страницы с подробным описанием каждой статьи)

2. Новости (список новостей со ссылками на отдельную страницу с подробным описанием и постраничным просмотром)

3. Статьи (список статей со ссылками на отдельную страницу с подробным описанием и постраничным просмотром)

4. О нас (детальная информация, история, список педагогов с фотографиями, дипломы, грамоты, рекомендательные письма )

5. Галерея (список фотографий с описаниями и отдельной страничкой для каждой фотографии)

6. Контакты (адрес, телефон, схема проезда, имейл)

Жду ваших предложений.

16 лет назад
Kootenai
51 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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