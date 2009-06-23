Общее описание проэкта. Часть 1 (сайт с базой данных) 1. База данных на mySQL. База будет содержать оценки учеников школ Украины. Оценки будут вводится учителями. У родителей ...
Персональный веб-сайт
Требуется создание сайта, который будет содержать авторские работы - аудио, видео, фото, тексты.
Нужна возможность просмотра и прослушивания непосредственно с сайта.
Кроме этого - гостевая книга, блог, новости.
Необходимы флэш-заставки.
Стиль сайта - имиджевый.
Просьба указывать СРАЗУ в письме,
1. Имелся ли опыт подобного, и ссылка на работу, чтобы не пересматривать все портфолио.
2. Какой ЦМС будет использоваться. ДЖУМЛУ не предлагать.
Образцы :
и т.д.
Заявки фрилансеров
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