Персональный веб-сайт

Требуется создание сайта, который будет содержать авторские работы - аудио, видео, фото, тексты.

Нужна возможность просмотра и прослушивания непосредственно с сайта.

Кроме этого - гостевая книга, блог, новости.

Необходимы флэш-заставки.

Стиль сайта - имиджевый.

Просьба указывать СРАЗУ в письме,

1. Имелся ли опыт подобного, и ссылка на работу, чтобы не пересматривать все портфолио.

2. Какой ЦМС будет использоваться. ДЖУМЛУ не предлагать.

Образцы :

http://www.okeanelzy.com/

http://www.bravogroup.ru/

http://www.agutin.com/

http://www.surganova.su/

http://www.turetsky.ru/

http://www.kukry.ru/

и т.д.