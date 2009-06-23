Нужно создать сайтик типа www.citilink.ru по продаже головных уборов и зонтов. Регистрация на сайте не обязательна. При открытии странички с конкретной позицией товара должна быть ссылка на файл видео с просмотром товара.
Интернет магазин на 20 товаров
Прошу внимательно прочитать задание и приложение!
Нужен магазин на 20 товаров + визитка
http://and-pechenkin.livejournal.com/
Образец, который мне очень нравится - www.tehnosila.ru
Товар - печеньки разной формы с фотографиям
Прошу сразу присылать наброски
Спасибо
Заявки фрилансеров
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