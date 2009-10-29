Обучение вождению

Хотелось бы выразить огромную признательность Максиму и его команде - очень приятно с ними работать. Не смотря на то, что четкого ТЗ у меня не было, Максим помог мне реализовать то, что я хотела видеть на сайте. Четко организована обратная связь. При создании последующих сайтов обязательно обращусь только к этой команде. Огромное всем спасибо.