Хочу обратиться в который раз к человеку который за долгое время смог доказать свой профессионализм в плане сроков и качества исполняемой работы. Максим возьметесь за сайт Турфирмы ?
Обучение вождению
Необходимо создать сайт, на котором будущие водители могли по различным критериям отбора подобрать себе автоинструктора, а автоинструкторы могли, заполнив некую форму, разместить рекламу о себе. Необходимо переделать сайт www.avto-vozhdenie.ru
Выбранный исполнитель
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