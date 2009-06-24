Необходимо разработать сайт для компании из сферы консалтинга. Есть шаблон конечного варианта дизайна, который необходимо немного видоизменить. Жду Ваши предложения с разумными ценами:)
Создание сайта для агентства недвижимости.
Здравсвуйте. мнекак оптимизатору понадобился веб ресурс в виде сайтов из Яндекс Каталога, конкретно из рубрики Агентства недвижимости. Поэтому я предлагаю вам создать сайт Агнесва недвижимости (неважно существует оно или нет). После чего я подаю платную заявку в ЯК и если го принимают(что весьма вероятно), то покупаю у вас сайт.
Так же возмжна небольшая предоплата если ктото сомневается в моих намерениях.
Хостинг и домен снимаю я после чего вы приступаете к работе. Движок длясайта должен быть Joomla RE 1.0.15 Возможен простой сайт без каталога недвижимости (сайт визитка), главное чтобы он устроил модераторов ЯК.
Жду ваших предложений.
Хочу ещё раз подчеркнуть для тех кто не понимает. Вам придется полностью создать с нуля сайт несуществующего Агенства недвижимости и только после того как модерторы яндекса его одобрят. Я его у вас куплю. Спасибо за понимание
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