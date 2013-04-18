Создать сайт с нуля

Добрый день. меня интересует создание трех качественных сайтов одной тематики не похожих один на другой под ключ. Сейчас есть простенькие сайты пример www.kassa-arenda.ru.Тех задание не готово сможете помочь с сотавлением либо прислать список вопросов. Делать сайты нужно по одному. меня интересует цена и сроки. Смогу ли я им самостоятельно управлять. Можно ли будет новый сайт перебросить на старый адрес.