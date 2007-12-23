Строительный портал

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок305 просмотров
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Необходим отличный специалист на Joomla в Киеве для реализации строительного портала, сайт уже существует необходимо сменить дизайн, и фактически полностью изменить функционал сайта. ТЗ есть, макеты есть.

16 лет назад
maddk
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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