Строительный портал

Необходимо создать полный аналог сервиса 1PS Некоторые отличия будут предоставлены после выбора подрядчика. (На стоимость и трудоемкость они не сказываются.) Указывайте сроки выполнения заказа. Укажите стоимость в $. Также приведите портфолио. Все дополнительные вопросы в этой теме. В личку ...
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Необходим отличный специалист на Joomla в Киеве для реализации строительного портала, сайт уже существует необходимо сменить дизайн, и фактически полностью изменить функционал сайта. ТЗ есть, макеты есть.
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