Срочно нужен удаленный верстальщик-программист.

Обязанности:

1)верстка psd шаблона

2)установка на cms joomla/shopcms(возможно другая цмс интернет-магазина)

3)установка/разработка, настройка доп модулей.

Впринцепи почти создание сайта "под ключ"

Обязательно положительные отзывы.

Оплата по проектно, по выполнению. Можно на вашем сервере по началу.

Чтобы нам и вам было удобно приведу пример работы, а вы ее оцените:

ServisRegion.ru все от верстки до сдачи сайта

http://www.rs-climate.ru тоже самое

Заранее всем спасибо.