Нужен удалённый разработчик сайтов

Ищу фрилансера или группу фрилансеров или компанию, которые готовы заниматься выполнением моих заказов под ключ.

Схема: я получаю заказ, передаю вам. Мой интерес - комиссия с заказа.

Характеристики заказов:

- Интернет-сайт, Интернет-магазин или корпоративный сайт.

- Бюджет разработки от500$.

- Оплата в WMZ, поэтапная.

- Сроки не более месяца.

Нужны серьёзные люди, гарантирую длительное сотрудничество.

Ваши предложения (включая размер комиссии мне) и примеры сайтов присылайте в личку либо на [email protected]