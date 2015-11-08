Доработать на wordpress

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок1325 просмотров
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можно ли сделать безпроблемное добавление отзывов?

про социалку вставьте плиз все собрал

на стр http://vet-dom.ru/veterinarnaya-apteka сделать слайдер из фоток лекарств

можно как-то вынести на стр филиалы информацию о филиалах?

можно на карте сделать отмеченный филиал ссылкой?

не приходит форма заявки, сообщения не приходят

на главной внизу где 6 фото и направления

WordPress
8 лет назад
richdad2
Дмитрий 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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