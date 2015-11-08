Доработать на wordpress

Есть сайт на Джумла 3: http://vk.cc/48Ww4Q Надо найти (или разработать) и установить компонент видеогалереи. Видеогалерея должна быть как в отдельном пункте меню, так можно и подключать различные категории галереи к разным пунктам меню в виде модулей (в частности ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
можно ли сделать безпроблемное добавление отзывов?
про социалку вставьте плиз все собрал
на стр http://vet-dom.ru/veterinarnaya-apteka сделать слайдер из фоток лекарств
можно как-то вынести на стр филиалы информацию о филиалах?
можно на карте сделать отмеченный филиал ссылкой?
не приходит форма заявки, сообщения не приходят
на главной внизу где 6 фото и направления
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $15
Нужно правильно настроить ЧПУ и автогенерацию ЧПУ ссылок для новых товаров и категорий. А так же автоматический 301 редирект со старых на новые. Желателен высокий опыт работы с опенкартом. Сайт madagaskar.kiev.uaЗакрыт8 лет назад
Необходимо сверстать адаптивный шаблон и под сайт на PrestaShop 1.6 четко по полученному дизайну. Дизайн данного проекта делался исхадя из возможностей и структуры основного шаблона Prestashop 1.6, поэтому можно переверстать основной шаблон, это могло бы значительно сэкономить ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
собственно сабж цену указывайте в отклике. обновление стандартными средствами выдает ошибку, с последующей недоступностью сайта и админки. возможно придется повозится. масштаб проблемы неизвестен. просьба слать отклик только если специализируетесь на joomla и есть приличный опытЗакрыт8 лет назад
Необходимо выполнить одну единственную правку по Kohana. Проблема со ссылками.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Ваша цена и сроки. ТЗ: https://yadi.sk/i/2Z5v9JRpkJmRKСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
нужно сайт доделать, пофиксить пару багов и вывести категории... Пишите профи, оплата по факту!Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $25
Добрый день. Необходимо на сайте доверстать страницу каталога и карточки товара согласно прикреплённым макетам Вот на сайте эти страницы сейчас: Каталог: [url=http://ptb-pro.ru/catalog/]ptb-pro.ru/catalog/[/url] Карточка товара: http://ptb-pro.ru/catalog/39/146/ Помимо выполнения этой работы, нужно ответить на несколько моих вопросов по Битрикса, с целью понять как там ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Имеется цмс vii engine, шаблон вконтакте, требуется: 1. Проработать шаблон на ошибки 2. Удалить лишние функции 3. Добавить 1-2 функции (по возможности) 4. Почистить БД 5. Почистить код, просмотреть весь код на наличие ошибок, сторонник ссылок 6. Чисткой максимально облегчить данный ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется создать такая же галерея на wordpress http://storage7.static.itmages.ru/i/15/1107/h_1446930917_6827748_647573e1f4.pngЗакрыт8 лет назад