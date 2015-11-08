Доработать на wordpress

Добрый день. Необходимо на сайте доверстать страницу каталога и карточки товара согласно прикреплённым макетам Вот на сайте эти страницы сейчас: Каталог: [url=http://ptb-pro.ru/catalog/]ptb-pro.ru/catalog/[/url] Карточка товара: http://ptb-pro.ru/catalog/39/146/ Помимо выполнения этой работы, нужно ответить на несколько моих вопросов по Битрикса, с целью понять как там ...