Исправить лайтбокс

На странице http://www.i-institute.ru/seminary.php необходимо сделать вывод материалов из категории по аналогии с отзывами http://www.i-institute.ru/otzyvy.php, но необходимо сделать так, чтобы они не открывались в модальном окне, а открывались на новой странице с оформлением сайта.
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Если нажать на изображение, оно открывается в лайтбоксе. Необходимо сделать так, чтобы если есть видео на странице, его тоже не было видно под фоном лайтбокса. Сейчас проявляющееся видео мешает просмотру картинок.
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