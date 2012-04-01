Исправить лайтбокс

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки83 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Если нажать на изображение, оно открывается в лайтбоксе. Необходимо сделать так, чтобы если есть видео на странице, его тоже не было видно под фоном лайтбокса. Сейчас проявляющееся видео мешает просмотру картинок.

12 лет назад
EleSha
Елена 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Правки на Joomla 1.5.14

    На странице http://www.i-institute.ru/seminary.php необходимо сделать вывод материалов из категории по аналогии с отзывами http://www.i-institute.ru/otzyvy.php, но необходимо сделать так, чтобы они не открывались в модальном окне, а открывались на новой странице с оформлением сайта.

    Joomla
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приватный проект для Фесенко Сергея

    $50

    Необходимо внести следующие изменения в тему Wootube: 1. Отверстать и разместить весь центральный блок. С WP модулями его соединять нужно, но чтобы в виде html было – да. При этом не забыть про кроссбраузерность и валидность верстки, ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Добавление функционала и языков, wordpress

    1) Поставить wpml (в т.ч. wpml media) 2) Добавить кастомные типы (описание в приложенном файле). 3) Шорткод или альтернатива (описание в приложении) Оцени сроки и цену. Файл с твоим плагином (из прошлого проекта приложил) Доступы и вопросы - в аське.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенести сайт на другой хостинг

    $10

    Дорогие друзья! Меня зовут Зоя КУзнецова Меня замучил мой плохой хостинг! Прошу Вас перенести мой сайт http://zdorov-life.ru/ на другой хостинг. ( www.sweb.ru) Он сделан на wordpresse За работу могу заплатить 10 дол ( вебмани)

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Интернет-магазин Opencart

    Доброго времени суток. Есть сайт http://uh214045.ukrdomen.com/ Необходимо сделать витрину как здесь http://www.countrycurtains.com/category/100+curtains/111+sheer+and+semi+sheer+curtains.do И вид самого товара тоже http://www.countrycurtains.com/product/01015008+cotton+voile+rod+pocket+curtains.do?sortby=ourPicks&amp;filterby=

    OpenCart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Wordpress - новый дизайн (+ верстка), функционал

    $500

    Сайт http://zdorov-bez-doktorov.info/ переезжает на домен http://centr-zdorovja.com/ и получает новый "резиновый" дизайн. Нужно сверстать дизайн, натянуть его и доработать функционал сайта. По функционалу - задачи не совсем стандартные. Подробности - в ТЗ, которое прилагается к проекту. ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение, создание, чистый код.

    $500

    Добрый день. Требуется поддержка и наполнение сайта , а так же почистить код, ну и с разметкой решить вопросы!. Так же создание новых страниц, оптимизация, работа с каталогами. Сайт написан в Дрюм Вивере(Dreamweaver ). СмS ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад