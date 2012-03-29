Wordpress - новый дизайн (+ верстка), функционал

$500
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки152 просмотра
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Сайт http://zdorov-bez-doktorov.info/ переезжает на домен http://centr-zdorovja.com/ и получает новый "резиновый" дизайн.

Нужно сверстать дизайн, натянуть его и доработать функционал сайта.

По функционалу - задачи не совсем стандартные. Подробности - в ТЗ, которое прилагается к проекту.

Вот ссылка на эскиз нового дизайна главной страницы - http://magicpic.ru/images/477main_design.jpg

Буду рад ответить на ваши вопросы, лучше через скайп.

P. S. Забыл в ТЗ указать - нужно еще фавиконку прикрутить :).

WordPress
12 лет назад
kust
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 часов назад
12 лет назад
$450
14 дней