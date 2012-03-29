Загрузить картинки на сайт

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка146 просмотров
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Требуется человечек, знающий систему управления UMI для того чтобы загрузить картинки на сайт.

Необходимо будет закачать 1000 картинок по 200 штук на каждой странице, размер картинок 182Х146 пикселей. Места для картинок уже предусмотрены, какие-то уже загружены.

12 лет назад
ms-logotipoff
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад