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Необходимо реализовать панель управления игровым хостингом, с биллингом и тикетами поддержки.
Функционал панели для примера forteam serva4ok
ТЗ не выкладываю т.к. работ данного плана выполнено немерено, все везде стандартно, идеал - панель forteam!
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