Панель управления игровым хостингом

$250
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок83 просмотра
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Необходимо реализовать панель управления игровым хостингом, с биллингом и тикетами поддержки.

Функционал панели для примера forteam serva4ok

ТЗ не выкладываю т.к. работ данного плана выполнено немерено, все везде стандартно, идеал - панель forteam!

12 лет назад
f1nik
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад