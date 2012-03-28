Страничка для WP

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка114 просмотров
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Приветствую,

нужно сделать шаблон, тему для WP

в итоге на сайтестраница должна содержать 4 поля заполняемых с админки WP при создании новой.

поле 1, название, текст

поле 2, название текст

поле 3, в виде таб закладок (до четырех)

и поле 4, это нижняя часть страницы, текст

есть макет страницы в виде картинки.

нужна для работы верстка?

во вложении схема, как все это должно выглядеть

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12 лет назад
Serverx
Сервер 
51 годГермания
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад