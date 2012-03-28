Доработки ZOO 2.3 (CMS Joomla 1.5)

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка123 просмотра
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Есть бизнес каталог заведений на ZOO 2.3. Выведена форма добавления заведений в каталог незарегистрированными пользователями через frontend. Нужно сделать добавление заведений платным (WebMoney, ЯндексДеньги, Банковский перевод) - не обязательно автоматически чтобы все просчитывалось, можно добавить поле-инструкцию, которое меняется в зависимости от выбранного способа оплаты и содержит последовательность действий для пользователя: в примечаниях платежа указали название заведения, после оплаты сообщили по e-mail номер платежа, оплаченное заведение и всё.

Также нужно добавить возможность добавления нескольких дополнительных (до 6) фото заведений, которые будут связаны с элементом zoo - Gallery.

Joomla
12 лет назад
prodecide
Максим 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
nrr
49 летУзбекистан
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$80
7 дней