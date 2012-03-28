Доработки ZOO 2.3 (CMS Joomla 1.5)

Есть бизнес каталог заведений на ZOO 2.3. Выведена форма добавления заведений в каталог незарегистрированными пользователями через frontend. Нужно сделать добавление заведений платным (WebMoney, ЯндексДеньги, Банковский перевод) - не обязательно автоматически чтобы все просчитывалось, можно добавить поле-инструкцию, которое меняется в зависимости от выбранного способа оплаты и содержит последовательность действий для пользователя: в примечаниях платежа указали название заведения, после оплаты сообщили по e-mail номер платежа, оплаченное заведение и всё.

Также нужно добавить возможность добавления нескольких дополнительных (до 6) фото заведений, которые будут связаны с элементом zoo - Gallery.