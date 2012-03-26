Привязать модуль оплаты и др. модули к 1С-Битрикс

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок92 просмотра
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Проект на Битриксе, установить сам движок, привязать верстку, привязать модуль оплаты, и модуль покупки билетов(кино). ТЗ вышлю позже, ваши предложения по стоимости. Нужен специалист, большой опыт работы с 1С Битрикс.

12 лет назад
mitrakov
46 летКазахстан
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад