Здравствуйте! Нужен дизайн и проработка структуры DLE сайта рецептов есть БД рецептов (не DLE) - нужно добавить все из нее на DLE сайт.. также в существующей БД есть ссылки на картинки к рецепту.. папка с картинками и БД будет ...
Привязать модуль оплаты и др. модули к 1С-Битрикс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект на Битриксе, установить сам движок, привязать верстку, привязать модуль оплаты, и модуль покупки билетов(кино). ТЗ вышлю позже, ваши предложения по стоимости. Нужен специалист, большой опыт работы с 1С Битрикс.
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