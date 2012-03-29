Drupal 7 настройка сайта

$25
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки138 просмотров
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Есть сайт на Drupal 7. Нужно скопировать его на новый домен. Заменить заголовок и низ страницы на новые (есть в psd), соответственно и фон страницы.

Заголовок - это логотип. Логотип состоит из текста. Нельзя просто взять старый дизайн и поменять в нем текст.

Drupal
12 лет назад
TopChan
Руслан 
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
braveheart
Александр 
37 летМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$25
1 день
Снова доволен выполненной работой.
Всё чётко. +