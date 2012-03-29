Drupal 7 настройка сайта

Есть сайт на Drupal 7. Нужно скопировать его на новый домен. Заменить заголовок и низ страницы на новые (есть в psd), соответственно и фон страницы.

Заголовок - это логотип. Логотип состоит из текста. Нельзя просто взять старый дизайн и поменять в нем текст.