Доработка интернет-магазина на modx

$250
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки120 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сверстаный интернет-магазин.

Необходимо настроить Shopkeeper (добавление товара в корзину, оформление товара, сортировка товара).

Оцените примерную стоимость работ и сроки.

MODX
12 лет назад
LegbI4
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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