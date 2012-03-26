Визитка на Битрикс со сложной версткой

По готовому дизайну сделать сайт на битрикс-старт. Отрисованы все страницы. Письменного ТЗ нет и не планируется, все должно быть понятно из макетов (отрисованы действительно ВСЕ страницы). В дизайне много JS-элементов (раскрывающиеся блоки, скроллеры и т.п.). Обязательное требование – абсолютное соответствие макетам. С точностью до каждого пикселя.

Внимание – при приеме работы заказчик не будет делать полный список несоответствий Вашей работы и макета (речь о шрифтах, отступах и т.п. – заказчик из тех, кто проверяет сайт "с линейкой и лупой"), это Ваша работа – сделать "ВСЁ как на макетах" без напоминаний.

Срок 5 дней, верстку обязательно показать в первые же 2 суток (то есть взять проект не имея времени на него сегодня же – нельзя).

Предоплата 50% с кодом протекции на 5 дней, остальные 50% после полного приема работы заказчиком (срок приема не более 3 дней, это можно так же предоплатой с протекцией сделать) либо рассмотрю Ваш вариант.