Ошибка на сайте

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок132 просмотра
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Надо исправить ошибку на сайте: выводит в нач. стр. "4" Drupal http://xn----7sbbpkiuvhaesv5q.xn--p1ai/

http://плита-дорожная.рф

Прилагаю скриншот

12 лет назад
andrey-kulagin
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад