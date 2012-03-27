Срочно! Доработать сайт на Wordpress

Готовый дизайн (уже сверстан на системе Джумла) перенести на систему Битрикс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать сайт на wordpress. сделать нужные меню и разделы.
настраиваемые меню
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