Срочно! Доработать сайт на Wordpress

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Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки204 просмотра
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Нужно доработать сайт на wordpress. сделать нужные меню и разделы.

настраиваемые меню

WordPressСайт на WordPress
12 лет назад
Saychik
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 часов назад