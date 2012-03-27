Доработать интернет-магазин на Magento

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка159 просмотров
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Требуется доработать интернет-магазин на Magento. Обновить версию и доработать несколько модулей. Требуется человек с опытом. Скайп: vpsdeluxe. email [email protected] Имеется подробное ТЗ, предоставим по запросу.

Magento
12 лет назад
textiletrade
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад