Доработать интернет-магазин на Magento

Здравствуйте! Задание легкое, на 2 минуты. Нужно сделать так, чтобы в категориях название статьи было ссылкой, но в самой статье (непосредственно в полной версии статьи) этот заголовок ссылкой не являлся. Если знаете, как это сделать – то ...