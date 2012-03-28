Разработка рыболовного сайта на Joomla или Drupal

Здравствуйте,

Необходимо разработать рыболовный сайт на Joomla или Drupal. Имеется дизайн и ТЗ в прикрепленном файле. Необходима дивная кроссбраузерная верстка, натяжка на движок. Возможно понадобится написание своих модулей.

До начала работ возможно пересмотрение каких-нибудь пунктов из ТЗ.

Перед подачей заявки ознакомьтесь пожалуйста с ТЗ.

От Вас необходимо описание опыта, подтвержденного примерами, сроки, стоимость, почему отдаете предпочтение данной CMS.

Спасибо.