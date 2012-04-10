Ряд правок по сайту на Джумла

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Здравствуйте,есть ряд правок по сайту (в приложении документ с правками).

Нужен толковый исполнитель знающий Джумла.

Жду Ваших предложений по срокам и по стоимости.

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12 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
DeMONiZ
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$20
2 дня
Отличный исполнитель ! Профессионал своего дела ! Оперативно и качественно выполнил проект ! Сейчас сотрудничаем уже над другим более сложным проектом !
Все ОК