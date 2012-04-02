Сделать отдельные сайдбары

Есть дизайн сайта (макет в приложении), нужно установить его на движок джумла. Сайт простой - визитка из 8 текстовых страниц + новости слева в колонке. По бюджету до 70$.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо, чтобы было несколько сайдбаров для сайта на WordPress, а именно такие:
- для главной страницы
- для всех остальных страниц и постов (общий)
- сайдбар общий для всех страниц и должен отображаться справа от правого сайдбара
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