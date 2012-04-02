Сделать отдельные сайдбары

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки127 просмотров
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Необходимо, чтобы было несколько сайдбаров для сайта на WordPress, а именно такие:

- для главной страницы

- для всех остальных страниц и постов (общий)

- сайдбар общий для всех страниц и должен отображаться справа от правого сайдбара

12 лет назад
EleSha
Елена 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
mmyau
Елена 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель! Сделала все быстро и качественно, а главное в срок!
Замечательный заказчик. Четкая постановка задачи, моментальная оплата.