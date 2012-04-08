Установить дизайн на Джумла

По готовому дизайну сделать сайт на битрикс-старт. Отрисованы все страницы. Письменного ТЗ нет и не планируется, все должно быть понятно из макетов (отрисованы действительно ВСЕ страницы). В дизайне много JS-элементов (раскрывающиеся блоки, скроллеры и т.п.). ...