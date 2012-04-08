Установить дизайн на Джумла

$50
Системы управления (CMS)Завершен11 заявок139 просмотров
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Есть дизайн сайта (макет в приложении), нужно установить его на движок джумла. Сайт простой - визитка из 8 текстовых страниц + новости слева в колонке. По бюджету до 70$.

12 лет назад
sergiy77
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранные исполнители
iekasv
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$30
3 дня
Игорь выполнил работу своевременно и хорошо, в будущем еще обращусь к его услугам.
Очень доволен сотрудничеством с Сергеем! Четкое задание, своевременная оплата.
shilov_grodno
Роман 
33 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$60
5 дней
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