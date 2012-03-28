Drupal сделать (или доделать имеющийся) модуль

Необходимо сделать (или доделать имеющийся) и установить модуль рассылки для сайта по продаже купонов на скидку chelnykupon.ru (Drupal 6).

Основные требования: 1) Рассылка всем зарегистрированным пользователям, 2) название акции – в теме письма, 3) фото и описание акции, ссылка на сайт, ссылка на отписку от рассылки в теле письма.

Прикрепленный файл: 1 – сейчас так выглядит письмо рассылки. 2 – так примерно оно должно выглядеть.

Присылайте своё виденье, сроки выполнения работ и примерную стоимость.

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С уважением, Иванов Артем, 917-883-88-11