Drupal сделать (или доделать имеющийся) модуль

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки107 просмотров
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Необходимо сделать (или доделать имеющийся) и установить модуль рассылки для сайта по продаже купонов на скидку chelnykupon.ru (Drupal 6).

Основные требования: 1) Рассылка всем зарегистрированным пользователям, 2) название акции – в теме письма, 3) фото и описание акции, ссылка на сайт, ссылка на отписку от рассылки в теле письма.

Прикрепленный файл: 1 – сейчас так выглядит письмо рассылки. 2 – так примерно оно должно выглядеть.

Присылайте своё виденье, сроки выполнения работ и примерную стоимость.

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С уважением, Иванов Артем, 917-883-88-11

Drupal
12 лет назад
ivaran
Артем 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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